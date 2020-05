Fase 2, Daniela Santanchè (Fd’I): Gli smartphone android scaricano app autonomamente

Agenpress. “Giungono voci di apparizioni magiche dell’app per il tracciamento del Covid – Immuni- su alcuni smartphone android, tutto ciò è inquietante, dal momento in cui sarebbe scaricabile su base volontaria, ma a quanto pare se non la scarichi volutamente, come per magia se possiedi un cellulare android la troverai tra le icone, questo è quello che alcuni cittadini segnalano.

E’ vero la guerra al coronavirus va vinta con tutte le armi a nostra disposizione, ma la posta in gioco è troppo alta, la privacy dei cittadini va tutelata in ogni modo. Mi auguro che le istituzioni e il garante della privacy facciano luce su quanto emerso e blocchino questa “costrizione” quanto prima.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).