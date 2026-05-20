Inflazione. Unione Naz. Consumatori: “Italia tra le peggiori in Europa”

AgenPress. “L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più ha risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di aprile secondo i quali quella tendenziale è pari del 2,8%, quella congiunturale dell’1,6%.

“Per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente bisogna, dal punto di vista metodologico, considerare l’inflazione mensile, non quella annua, non solo perché è di una diversa era geologica ma perché magari il risultato dipende dal fatto che nell’aprile 2025 avevamo patito un rialzo maggiore degli altri. Ebbene, l’Italia con un rincaro dell’1,6% si trova al 7° posto per inflazione e all’ottavo posto rispetto ai 30 Paesi monitorati da Eurostat, con un rincaro del 60% superiore rispetto alla media dell’Eurozona, ferma all’1%” prosegue Dona.

“Andiamo peggio di tutti i principali Paesi Ue: Francia (1,2%), Spagna (+0,7%), Germania (+0,5%). Solo il Portogallo va peggio di noi. Questo dimostra che da noi c’è meno concorrenza, soprattutto per quanto riguarda carburanti, luce e gas, ma anche nel settore distributivo e dei trasporti” conclude Dona.

Tabella n. 1: classifica dei paesi con inflazione mensile più elevata (Indice Ipca)

Classifica per inflazione Classifica per Paese Nazione Inflazione mensile 1 1 Malta 3,4 2 2 Cipro 2,2 3 3 Lussemburgo 2,0 4 4 Portogallo 1,9 5 5 Bulgaria 1,8 5 5 Slovenia 1,8 6 7 Paesi Bassi 1,7 7 8 Grecia 1,6 7 8 Italia 1,6 8 10 Croazia 1,4 9 11 Belgio 1,3 10 12 Francia 1,2 Area Euro 1,0 Unione Europea 0,9 11 13 Estonia 0,9 12 14 Spagna 0,7 12 14 Lituania 0,7 12 14 Romania 0,7 13 17 Lettonia 0,6 13 17 Polonia 0,6 13 17 Islanda 0,6 13 17 Svizzera 0,6 14 21 Repubblica Ceca 0,5 14 21 Germania 0,5 14 21 Irlanda 0,5 14 21 Ungheria 0,5 14 21 Austria 0,5 14 21 Slovacchia 0,5 15 27 Norvegia 0,4 16 28 Danimarca 0,3 17 29 Finlandia 0,0 18 30 Svezia -0,7

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat

Tabella n. 2: classifica dei paesi con inflazione annua più elevata (Indice Ipca)

Classifica per Paese Nazione Inflazione annua 1 Romania 9,5 2 Bulgaria 6,0 3 Croazia 5,4 4 Lussemburgo 5,2 5 Lituania 4,9 5 Islanda 4,9 7 Grecia 4,6 8 Belgio 4,2 9 Slovacchia 4,1 10 Irlanda 3,6 11 Spagna 3,5 12 Austria 3,4 12 Polonia 3,4 12 Slovenia 3,4 12 Norvegia 3,4 16 Portogallo 3,3 Unione Europea 3,2 17 Estonia 3,2 Area Euro 3,0 18 Cipro 3,0 19 Germania 2,9 19 Lettonia 2,9 21 Italia 2,8 22 Ungheria 2,6 23 Francia 2,5 23 Malta 2,5 23 Paesi Bassi 2,5 26 Finlandia 2,4 27 Repubblica Ceca 2,1 28 Danimarca 1,2 29 Svezia 0,5 30 Svizzera 0,5

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat