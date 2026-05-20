Inflazione. Unione Naz. Consumatori: “Italia tra le peggiori in Europa”

AgenPress. “L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più ha risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di aprile secondo i quali quella tendenziale è pari del 2,8%, quella congiunturale dell’1,6%.
“Per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente bisogna, dal punto di vista metodologico, considerare l’inflazione mensile, non quella annua, non solo perché è di una diversa era geologica ma perché magari il risultato dipende dal fatto che nell’aprile 2025 avevamo patito un rialzo maggiore degli altri. Ebbene, l’Italia con un rincaro dell’1,6% si trova al 7° posto per inflazione e all’ottavo posto rispetto ai 30 Paesi monitorati da Eurostat, con un rincaro del 60% superiore rispetto alla media dell’Eurozona, ferma all’1%” prosegue Dona.
“Andiamo peggio di tutti i principali Paesi Ue: Francia (1,2%), Spagna (+0,7%), Germania (+0,5%). Solo il Portogallo va peggio di noi. Questo dimostra che da noi c’è meno concorrenza, soprattutto per quanto riguarda carburanti, luce e gas, ma anche nel settore distributivo e dei trasporti” conclude Dona.
Tabella n. 1: classifica dei paesi con inflazione mensile più elevata (Indice Ipca)
|Classifica per inflazione
|Classifica per Paese
|Nazione
|Inflazione mensile
|1
|1
|Malta
|3,4
|2
|2
|Cipro
|2,2
|3
|3
|Lussemburgo
|2,0
|4
|4
|Portogallo
|1,9
|5
|5
|Bulgaria
|1,8
|5
|5
|Slovenia
|1,8
|6
|7
|Paesi Bassi
|1,7
|7
|8
|Grecia
|1,6
|7
|8
|Italia
|1,6
|8
|10
|Croazia
|1,4
|9
|11
|Belgio
|1,3
|10
|12
|Francia
|1,2
|Area Euro
|1,0
|Unione Europea
|0,9
|11
|13
|Estonia
|0,9
|12
|14
|Spagna
|0,7
|12
|14
|Lituania
|0,7
|12
|14
|Romania
|0,7
|13
|17
|Lettonia
|0,6
|13
|17
|Polonia
|0,6
|13
|17
|Islanda
|0,6
|13
|17
|Svizzera
|0,6
|14
|21
|Repubblica Ceca
|0,5
|14
|21
|Germania
|0,5
|14
|21
|Irlanda
|0,5
|14
|21
|Ungheria
|0,5
|14
|21
|Austria
|0,5
|14
|21
|Slovacchia
|0,5
|15
|27
|Norvegia
|0,4
|16
|28
|Danimarca
|0,3
|17
|29
|Finlandia
|0,0
|18
|30
|Svezia
|-0,7
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
Tabella n. 2: classifica dei paesi con inflazione annua più elevata (Indice Ipca)
|Classifica per Paese
|Nazione
|Inflazione annua
|1
|Romania
|9,5
|2
|Bulgaria
|6,0
|3
|Croazia
|5,4
|4
|Lussemburgo
|5,2
|5
|Lituania
|4,9
|5
|Islanda
|4,9
|7
|Grecia
|4,6
|8
|Belgio
|4,2
|9
|Slovacchia
|4,1
|10
|Irlanda
|3,6
|11
|Spagna
|3,5
|12
|Austria
|3,4
|12
|Polonia
|3,4
|12
|Slovenia
|3,4
|12
|Norvegia
|3,4
|16
|Portogallo
|3,3
|Unione Europea
|3,2
|17
|Estonia
|3,2
|Area Euro
|3,0
|18
|Cipro
|3,0
|19
|Germania
|2,9
|19
|Lettonia
|2,9
|21
|Italia
|2,8
|22
|Ungheria
|2,6
|23
|Francia
|2,5
|23
|Malta
|2,5
|23
|Paesi Bassi
|2,5
|26
|Finlandia
|2,4
|27
|Repubblica Ceca
|2,1
|28
|Danimarca
|1,2
|29
|Svezia
|0,5
|30
|Svizzera
|0,5
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat