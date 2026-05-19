Moschea di San Diego. Su una delle armi erano state scritte frasi di odio

AgenPress. Il ragazzo dopo aver prelevato le armi dalla casa dei genitori ha lasciato un biglietto di suicidio contenente scritte sull’orgoglio razziale. Su una delle armi utilizzate nella sparatoria erano presenti parole di incitamento all’odio ma non contenevano minacce specifiche al Centro Islamico, ma erano “più generiche”.

Circa due ore prima che venisse segnalata la sparatoria, la polizia ha ricevuto una chiamata da una madre che denunciava la scomparsa del figlio e la sparizione di diverse armi e della sua auto dall’abitazione – ha dichiarato il capo della polizia di San Diego. La madre ha affermato che il figlio aveva tendenze suicide ed era in compagnia di un’altra persona, entrambi vestiti con abiti mimetici.

La polizia viene informata della presenza di un uomo armato armato presso il Centro Islamico e gli agenti nelle vicinanze intervengono immediatamente. Arrivano sul posto e trovano tre vittime decedute all’esterno della moschea. Avviano un intervento ed entrano nella moschea e in una scuola adiacente.

Nello stesso momento un giardiniere viene raggiunto da colpi d’arma da fuoco sparati da un veicolo a pochi isolati dal Centro Islamico. Il capo della polizia ha dichiarato che il proiettile, deviato dal casco del giardiniere, gli ha salvato la vita.

Pochi istanti dopo gli agenti trovano un veicolo con all’interno i due ragazzi entrambi deceduti. Le autorità affermano in seguito che i sospettati sembrano essere morti per ferite da arma da fuoco autoinflitte.