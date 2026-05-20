Nucleare. Barbaro: “Nelle commissioni un lavoro condiviso”

AgenPress. “Sono state intense settimane di confronto: ringrazio personalmente i Presidenti Rotelli e Gusmeroli con i quali abbiamo lavorato per portare in porto l’approvazione del testo sul nucleare nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera con anche l’analisi attenta di tutti gli emendamenti. Un lavoro che ha portato al testo finale condiviso con integrazioni importanti come la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali.

Il 26 prossimo il DDL tornerà in Aula per il confronto parlamentare con l’obiettivo di dotare il nostro Paese di risorse energetiche e di raggiungere tutti gli obiettivi di decarbonizzazione.

La linea, indicata dal Premier Meloni, è di avviare quanto prima un percorso fondamentale per il nostro Paese per il rafforzamento dell’indipendenza energetica, della decarbonizzazione e del contenimento dei costi, dentro un mix che non escluderà le rinnovabili. Si apre oggi la strada verso il futuro e un’occasione strategica di rilancio da non perdere”.

Così il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro.