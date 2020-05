Fase 2, Daniela Santanchè (Fd’I): ad oggi solo proposte, delle quali gli italiani ci fanno ben poco

Agenpress. “C’è poco da esultare, ad oggi l’Europa si è fermata alle chiacchiere, ovvero proposte varate, pseudo accettate, come il Recovery Fund, che attualmente rimane una semplice proposta di cui ancora non si conosco i dettagli principali, quindi nulla di effettivamente concreto per il nostro Paese.

Vorrei ricordare a tutti coloro che hanno esultato per questo “obbiettivo raggiunto” che gli Italiani stanno ancora aspettando la cassa integrazione, che i fondi alle imprese sono ancora non pervenuti e che dettaglio non indifferente con le chiacchiere della Commissione, ahimè non si pagano bollette, affitti e tanto meno si fa la spesa.

Quando vedremo i soldi veri per famiglie ed imprese, lì potremmo gridare alla vittoria, fino ad allora tutto fumo e niente arrosto.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).