“Epstein Files”. Si aggrava la posizione dell’ex principe Andrea. Sarebbe ora oggetto di un’indagine per sospetti reati sessuali

AgenPress. Si aggrava la posizione diell’ex principe Andrea nell’ambito dello scandalo legato a Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato da Sky News Uk e rilanciato da diversi media britannici e italiani, l’ex duca di York sarebbe ora oggetto di un’indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali da parte della polizia britannica.

L’inchiesta sarebbe stata aperta dopo la denuncia di una donna che avrebbe riferito agli investigatori di essere stata condotta anni fa nella residenza reale di Windsor frequentata da Andrea. Le autorità starebbero inoltre cercando altre possibili vittime o testimoni riconducibili al giro di Epstein. Secondo le informazioni diffuse, la presunta vittima non sarebbe stata ancora ascoltata formalmente dagli investigatori, che stanno tentando di contattarla attraverso i suoi legali.

Fino a questo momento, Andrea era stato coinvolto nelle indagini britanniche soprattutto per sospetti di cattiva condotta in ufficio pubblico, legati ai suoi rapporti con Epstein durante il periodo in cui ricopriva incarichi istituzionali per il Regno Unito. Negli ultimi mesi erano già emerse nuove accuse e documenti collegati ai cosiddetti “Epstein Files”, che avevano riacceso l’attenzione internazionale sul ruolo dell’ex membro della famiglia reale britannica.

Il nome di Andrea era finito al centro dello scandalo già negli anni precedenti dopo le accuse mosse da Virginia Giuffre, che sosteneva di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui quando era minorenne. L’ex principe ha sempre respinto ogni addebito, arrivando nel 2022 a un accordo extragiudiziale negli Stati Uniti senza ammissione di colpevolezza.

Le nuove indiscrezioni rischiano ora di aggravare ulteriormente la posizione dell’ex duca di York e di creare nuove tensioni all’interno della monarchia britannica guidata da Carlo III. Buckingham Palace, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta.