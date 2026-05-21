L’Ucraina attacca il quartier generale dell’FSB russo nell’oblast’ di Kherson uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’unità delle forze speciali Alpha del Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha colpito un quartier generale dell’FSB nell’oblast’ di Kherson, uccidendo e ferendo circa 100 soldati russi.

L’attacco ha anche distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 del valore di circa 20 milioni di dollari, ha affermato Zelensky, non specificando quando sia avvenuta l’operazione.

“I russi devono capire che è necessario porre fine a questa guerra. Le sanzioni a medio e lungo termine imposte all’Ucraina continueranno ad avere effetto”, ha concluso Zelensky.

L’oblast’ di Kherson, nell’Ucraina meridionale, è rimasto un campo di battaglia chiave sin dall’inizio dell’invasione russa nel 2022. Le forze russe hanno occupato gran parte della regione nei primi mesi di guerra, compresa la capitale regionale di Kherson, prima che le truppe ucraine liberassero la città nel novembre 2022.

Alcune zone dell’oblast a est del fiume Dnipro rimangono sotto occupazione russa e sono frequentemente bersaglio di attacchi ucraini contro infrastrutture militari e logistiche.

Le forze ucraine colpiscono regolarmente obiettivi militari russi in Russia e nei territori occupati dalla Russia, nel tentativo di interrompere le operazioni militari di Mosca. All’inizio di maggio, droni ucraini hanno colpito anche una struttura dell’FSB nella Crimea occupata dalla Russia.