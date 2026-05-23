L’Iran accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui di pace

AgenPress. La diplomazia iraniana ha accusato oggi il governo statunitense di sabotare, con le sue “richieste eccessive”, i negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente, in un momento in cui il cambio di agenda del presidente americano Donald Trump alimenta scenari per la ripresa delle ostilità, forse già nel fine settimana.

Durante una conversazione telefonica con il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato le “ripetute richieste contraddittorie ed eccessive” degli Stati Uniti. Queste azioni, “interrompono il processo negoziale sotto l’egida del Pakistan”, ha aggiunto Araghchi.

“Nonostante la profonda diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, la Repubblica islamica dell’Iran si è impegnata in questo processo diplomatico con spirito di responsabilità e con la massima serietà, cercando di raggiungere la soluzione più ragionevole e giusta”, ha assicurato il ministro degli Esteri iraniano.