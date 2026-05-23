Trump non esclude nuovi “possibili attacchi” all’Iran 

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra con l’Iran.

L’incontro alla Casa Bianca, che Trump tiene regolarmente, si è svolto mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. Si è concluso senza una decisione su cosa accadrà in seguito. Tra i funzionari presenti alla riunione sulla sicurezza nazionale figuravano il vicepresidente JD Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Delegazioni del Qatar e del Pakistan si sono recate a Teheran nella speranza di porre fine al conflitto, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei. Mentre il capo dell’esercito pakistano Asim Munir e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si sono incontrati a tarda notte per discutere di come “prevenire un’escalation” e porre fine al conflitto.

Prima dell’incontro, Baghaei ha affermato che persistevano divergenze “molto profonde” tra le posizioni iraniana e statunitense e che il raggiungimento di un accordo avrebbe richiesto “più tempo e ulteriori negoziati”.

Trump, stressato dalla lentezza dei negoziati, si è visto presentare diverse opzioni per riprendere le operazioni militari. All’inizio di questa settimana aveva affermato di essere a un’ora dall’ordinare gli attacchi, salvo poi desistere su richiesta dei Paesi del Golfo. Venerdì ha annullato i piani di recarsi nel suo resort di golf nel New Jersey per il fine settimana e ha confermato che non avrebbe partecipato al matrimonio del figlio alle Bahamas, optando invece per rimanere a Washington a causa di quelle che ha definito “circostanze relative al governo e al mio amore per gli Stati Uniti d’America”.

“Ritengo importante per me rimanere a Washington alla Casa Bianca durante questo importante periodo”, ha scritto su Truth Social, riferendosi alla sua prevista assenza al matrimonio di Donald Trump Jr. In precedenza, Trump aveva affermato che le nozze erano inopportune, citando “tutto ciò che riguarda l’Iran e altre cose”.