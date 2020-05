L’opinione di Roberto Napoletano. I soldi ci sono gli uomini no

Il Tesoro è sotto scacco di una classe dirigente ministeriale arrogante e senza competenze. Monte dei Paschi e Alitalia ne sono la conferma. Non c’è la macchina da guerra che sappia spendere i soldi comunitari e fare gli investimenti pubblici

Agenpress. Sono diventati tutti collettivisti, ma non sono in grado di gestire le imprese e di nominare amministratori capaci. Hanno in mano un sacco di soldi pubblici e una Cassa Depositi e Prestiti che muovono a comando a volte per sistemare gli affari loro e degli amici loro a volte per perseguire disegni espansionistici velleitari.

Non sanno che in giro ci sono anche un sacco di soldi privati ma questo è un peccato veniale perché a loro quei soldi i privati non li darebbero mai. Sono sotto scacco di una classe dirigente ministeriale (di peggio c’è solo la burocrazia regionale) arrogante, piena di sé, che non ha competenze, non ha cultura industriale, non ha analisti finanziari, non ha ingegneri, non ha niente, sa solo scrivere leggi infinite che bloccano tutto. Se un investitore internazionale passasse dieci minuti in una di queste riunioni ministeriali scapperebbe dall’Italia e non ci tornerebbe più.

