2 giugno: Librandi (IV), Salvini ha perso occasione di essere leader repubblicano, è un Pappalardo bis

Agenpress. La manifestazione del centrodestra sembra una replica dei gilet arancioni del generale Pappalardo: è irresponsabile averla organizzata, peraltro con motivazioni insensate.

Salvini parla di lavoro, come se sapesse di cosa si tratta: eppure quando è stato al governo non ha prodotto nessuna misura degna di nota in tal senso. E nella sua vita precedente alla politica diciamo che non si è distinto particolarmente per ore lavorate.

La verità è che durante l’emergenza e la crisi il segretario della Lega ha perso l’occasione di fare quello che ci si aspettava da un leader repubblicano: essere utili al Paese e non fare solo propaganda elettorale.

Si è ridotto a essere un Pappalardo-bis, nel giorno della festa di tutti gli italiani.