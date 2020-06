Lancini (Lega): “Fase di ascolto e confronto per una proposta di rilancio della strategia industriale”

Agenpress. – «Il mio impegno nelle istituzioni europee al servizio delle nostre imprese prosegue con il fondamentale ruolo di Relatore, per conto della Commissione ENVI del Parlamento Europeo, sulla “Nuova strategia a lungo termine per il futuro industriale dell’Europa”. Si tratta di un dossier cruciale per le aziende italiane, anche alla luce delle gravose difficoltà economiche generate dall’espandersi del coronavirus.

Per questo, i vari progetti finalizzati alla digitalizzazione e alla de-carbonizzazione dell’industria europea dovranno essere ricalibrati e gestiti con un deciso cambio di paradigma rispetto a quanto abbiamo visto finora, come ad esempio un’eccessiva produzione normativa o un accesso ai fondi subordinato a troppe incombenze burocratiche. Per ripartire servono priorità ben precise, espresse con chiarezza, e nuovi strumenti di difesa commerciale, in modo che il cammino verso una piena sostenibilità non alimenti fenomeni di concorrenza sleale o di impoverimento delle nostre filiere produttive strategiche. Al contempo, sarà cruciale il tema dei finanziamenti, sia per la fase di ricostruzione post-Covid che per quella degli investimenti digitali ed ambientali.

Si tratta di un progetto che non può prescindere da alcuni elementi indispensabili: una revisione delle regole sugli aiuti di stato; un importante e prolungato sostegno, anche a fondo perduto, finalizzato sia alla ricapitalizzazione che all’innovazione; l’esclusione di tali investimenti dalle regole del patto di stabilità; un migliore coordinamento tra misure europee e nazionali; un approfondito e snello sistema di valutazione dell’efficienza degli strumenti in uso.

Pienamente consapevole dell’importanza di tali ambiziosi obiettivi, intendo riprendere con slancio il mio programma di ascolto delle categorie e di visite alle aziende del territorio, perché solo attraverso il confronto con chi quotidianamente vive la realtà delle nostre imprese potrà nascere una proposta di rilancio concreta e partecipata.

Allo stesso modo, invito chiunque voglia contribuire con proposte e riflessioni a scrivermi a: brescia@europadaoscarlancini.it »

Lo dichiara l’On. Danilo Oscar Lancini, eurodeputato del gruppo “Identità e Democrazia”, nonché membro delle Commissioni “Commercio Internazionale” e “Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare”.