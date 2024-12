M5S, F. Silvestri (capogruppo Camera): “Grillo è stato estromesso dagli iscritti che hanno proposto la riforma”

AgenPress. “L’estromissione di Grillo dalla figura di garante del movimento non è qualcosa che abbiamo deciso noi: è stato un cambiamento voluto dagli iscritti del movimento, loro hanno reso chiaro che il cambiamento era necessario. Infatti questa era una delle tante proposte fatte e messe in rete, progettata e costruita proprio dagli iscritti.

A tal proposito sono stati estratti a sorte dei rappresentanti che per mesi hanno lavorato alla stesura di discussioni, dibattiti e domande da presentare agli iscritti. Solo poi la proposta è andata in rete. Sicuramente credo che abbia influito molto il momento della votazione al governo Draghi, il periodo Draghi- grillino che speriamo non si ripeterà più.

Vogliamo che il movimento che verrà rimanga il movimento battagliero sul sistema bancario, sulle armi e sui privilegi ma che sia un movimento migliorato nella collegialità delle scelte”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano Francesco Silvestri, Capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, intervenuto nel corso della trasmissione ‘5 Notizie’ condotta da Gianluca Fabi in merito all’estromissione di Grillo dalla figura di garante e al futuro del Movimento.

E prosegue “non so se sarà una ricostruzione o una ripartenza, probabilmente entrambe. Sento molto parlare di un processo di normalizzazione del Movimento, ma non è così. Siamo gli unici che fanno scegliere la propria linea in rete ai propri iscritti, e siamo sfortunatamente soli in Parlamento su determinate battaglie. Quella passione politica rimane, ma dobbiamo rinnovare la nostra proposta politica. Non vogliamo cambiare stemma e simbolo, ma modificare i nostri studi e le nostre proposte tenendo conto del fatto che dalla nostra creazione il mondo è cambiato”.

Sulla posizione del Movimento in campo politico, l’On. Silvestri afferma “non so dire se siamo orientati verso il csx o meno, ma facciamo riferimento all’area progressista. Il progressismo certamente non ha riscontri nell’area politica della destra, com’è d’altronde in Europa, ma-precisa- bisogna intendersi sul concetto di progresso. Il progresso può far chiudere le imprese, come purtroppo sta accadendo da noi, o farne nascere di nuove. Da questo punto di vista-spiega Silvestri- tutto è determinato dalle tipologie di politica che vengono attuate nel paese di riferimento e da come viene intercettata l’innovazione tecnologica e scientifica.

Per noi ad esempio la transizione ecologica è qualcosa che può portare allo sviluppo di molti posti di lavoro, ma questo vale per tutte le politiche di sviluppo tecnologico che stanno arrivando in Italia. Per ora però l’unico risultato è che le imprese stanno chiudendo, e questo non vogliamo che accada. Noi da parte nostra-chiosa Silvestri- vogliamo portare la nostra conoscenza in politica per permettere all’Italia di competere con paesi che hanno compreso queste cose e sono più produttivi di noi”. Silvestri termina il proprio intervento commentando la possibilità di un’alleanza con altri partiti come accaduto in passato con la Lega “non è facile, ci sono storie differenti tra noi e gli altri partiti, delle rotture importanti. Per esempio con FI abbiamo sempre combattuto sul tema culturale del Berlusconismo che noi rinneghiamo.

Noi cerchiamo di far arrivare i nostri messaggi e le nostre idee, e ogni tanto riusciamo come con il PD che da noi poi ha impugnato battaglie come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Se Grillo e Di Battista si presentassero come alleati con dei loro partiti? Siamo al limite dell’oroscopo. Ci tengo a dire-precisa- che con Alessandro Di Battista però ad esempio condividiamo molte battaglie, e per me chi combatte per le mie stesse idee è mio amico. Devono essere le battaglie-conclude Silvestri- a riunire le persone, non le alleanze asettiche. Se si persegue un obiettivo del genere si arriva da qualche parte, altrimenti arriveremo solamente all’80% di astensionismo”.