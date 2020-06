Farnesina, Sottosegretario Merlo riceve l’Ambasciatrice della Repubblica di San Marino in Italia

Agenpress. Oggi il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo ha ricevuto nei suoi uffici alla Farnesina Daniela Rotondaro, dal 5 luglio 2010 Ambasciatrice della Repubblica di San Marino in Italia.

L’esponente del governo italiano e la diplomatica hanno parlato soprattutto della comunità italiana ivi residente, che conta circa 14mila connazionali. In particolar modo, si è discusso della questione della doppia cittadinanza e si è fatto il punto sui rapporti bilaterali tra i due Stati.

Il Sottosegretario Merlo durante il colloquio con l’Ambasciatrice ha voluto evidenziare l’attivismo della comunità italiana sammarinese, forte e organizzata.

Tuttavia, anche attraverso i propri organi di rappresentanza istituzionali, primo tra tutti il Comites di San Marino, la comunità ha voluto evidenziare che esistono ancora alcune problematiche da risolvere.

Proprio per questo, la prima missione istituzionale che farà il Sottosegretario Merlo nel dopo emergenza Covid – prevista tra circa un paio di settimane -, sarà proprio a San Marino, per andare a conoscere i connazionali e ad ascoltare direttamente da loro proposte e suggerimenti, per poterli aiutare.