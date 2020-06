Mondo di Mezzo, Salafia (M5S): Lotta alla mafia è priorità, rimarginiamo ferita per Roma

Agenpress. “Nel sistema criminale emerso nel processo Mondo di Mezzo la Cassazione conferma che sul territorio di Roma esistono fenomeni criminali mafiosi e di collusione generalizzata con la politica come quelli portati avanti da Salvatore Buzzi e Massimo Carminati.

Un sistema, questo, che stiamo scardinando grazie al lavoro delle forze dell’ordine e dei magistrati. La lotta alla mafia é la priorità per tutti, lavoriamo insieme ai romani per rimarginare questa ferita profonda per la Capitale e cambiare finalmente pagina.”

Così Angela Salafia, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia e Commissione Antimafia, in merito alle motivazioni della sentenza della Cassazione sul processo Mondo di Mezzo.