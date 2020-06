Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Giustizia per le vittime del Coronavirus”

Agenpress. “Non sono tra i giustizialisti e da sempre sostengo la non colpevolezza delle persone e lo stesso criterio di prudenza seguirò questa volta, senza invocare processi mediatici.

Tuttavia si faccia giustizia senza guardare in faccia a nessuno e paventare le conseguenze politiche di eventuali azioni giudiziarie. Del resto nel passato la Magistratura non ha avuto timore di notificare atti a rappresentanti istituzionali in carica durante simposi internazionali, penso a Berlusconi.

Auspico giustizia piena per le vittime da Coronavirus accertando le responsabilità penali se ci sono ad ogni livello, nazionale, ed anche internazionale. Da tempo ho depositato alla Procura di Roma una denuncia sulle cause della pandemia e sarebbe utile approfondire il ruolo della Cina, senza reticenze.”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia Domenico Scilipoti Isgrò.