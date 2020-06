Meritocrazia Italia per l’ambiente

Agenpress. Meritocrazia Italia ha deciso di lanciare un messaggio importante a favore dell’Ambiente, mediante la mobilitazione di tutti gli associati sul territorio italiano per una prova collettiva di pulizia volontaria delle spiagge.

Grazie al simulataneo contributo di uomini e donne residenti in ogni parte d’Italia, Meritocrazia Italia tenterà di coinvolgere la cittadinanza per un trasmettere un messaggio tanto semplice quanto essenziale: la tutela ambientale deve essere una priorità per il nostro sistema globale e dalle risultanze di ogni singolo gesto individuale dovrà ripartirsi per cooperare alla salvaguardia del Pianeta.

L’iniziativa sarà, dunque, un’occasione per contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio partecipando a un’opera collettiva di sensibilizzazione, primo passo verso una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di tutelare il nostro mare e i nostri parchi per promuovere la biodiversità di uno dei Paesi più belli del mondo.

Meritocrazia Italia auspica, dunque, la più ampia partecipazione, per fornire un gesto di risposta fattiva, agevole e simbolica all’emergenza ambientale ed all’inammissibile indifferenza culturale di gran parte della popolazione, perché, come dichiarato dal Presidente Nazionale Walter Mauriello, “ dobbiamo vivere di azioni concrete per essere realmente il cambiamento che desideriamo dagli altri…”.