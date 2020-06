Fase 3, Vincenzo Zoccano (Vox Italia): il Governo pensa a monopattini e biciclette, ma dimentica chi ha veramente bisogno

Agenpress. “Ieri a Milano, sotto il palazzo della Regione, si sono ritrovati comitato famiglie disabili e associazione Nessuno escluso – rispettando tutte le norme di sicurezza – per manifestare contro un sistema che vede totalmente abbandonate le famiglie di tutti i ragazzi affetti da disabilità più e meno gravi.

Per loro purtroppo non è mai iniziata neanche la fase 2, figuriamoci la fase 3. Mancano linee guida, mancano certezze sui fondi e -non solo in Lombardia, ma in molte regioni- i centri per persone con disabilità stentano a ripartire a causa delle procedure di sicurezza.

Sarebbe cosa saggia che la Maggioranza, anziché stanziare fondi per monopattini, biciclette e quant’altro, iniziasse a pensare a cose più serie, a cose necessarie, perchè questi settori così delicati, a causa dell’emergenza sanitaria, si ritrovano in gravissime condizioni, auspico che il Governo faccia qualcosa quanto prima per permettere a queste famiglie di tornare a vivere nella normalità.”

Lo dichiara Vincenzo Zoccano (Già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con deleghe a famiglia e disabilità).