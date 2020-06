Inchiesta Tpl, Ceccardi (Lega), Lega sempre contraria a maxi appalto, fallimento totale Pd

AgenPress. “Già da quattro anni la Lega aveva espresso pubblicamente le proprie perplessità sulla gara regionale per il tpl: oltre a quanto sarà appurato nelle sedi opportune, c’è senza dubbio una responsabilità politica per una maxi gara sproporzionata per bacino di utenza e ampiezza del territorio coinvolto.

Un servizio essenziale e strategico per lo sviluppo della Toscana messo in mani francesi, con una gara con lotto unico regionale che ha spazzato anche le poche buone gestioni tpl locali. Una lunga transizione che ha prodotto incertezze, aumento delle tariffe e mancati investimenti, con un costante deterioramento della qualità del servizio ai cittadini, specialmente in periferia. Il risultato rischia di essere il caos totale del tpl quando a luglio subentreranno i francesi.

Tutto questo è il risultato dell’incapacità dell’attuale giunta regionale, sulla quale pesano ora accuse molto gravi che si sommano a ombre sul ruolo di persone vicine all’amministrazione. Mentre la giustizia fa il suo corso, Rossi e il Pd non possono sottrarsi dalla condanna sul piano politico, da parte dei cittadini toscani, per questo ennesimo fallimento”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.