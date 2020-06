Belluno. Si tuffa nel Garda e batte la testa. Muore una ragazza di 20 anni

Agenpress – Una ragazza bellunese di 20 anni, Silvia Doriguzzi, è morta ieri notte a Peschiera del Garda (Verona). La ragazza si è tuffata nel lago, dopo una festa con amici, ma non è più risalita. A soccorrerla e portarla a riva un ispettore della Polaria di Villafranca di Verona, libero dal servizio.

La ragazza, originaria di Longarone (Belluno) e arrivata sul Garda per lavorare come barista, era stata portata a riva dagli uomini della Polaria e dei carabinieri. Le operazioni per rianimarla si erano protratte per 30 minuti con l’intervento dei sanitari del 118.

Stando alla ricostruzione fornita dai carabinieri, dopo una notte di festa insieme, i ragazzi hanno deciso di fare un bagno; una volta tornati in spiaggia, però, hanno notato l’assenza dell’amica e hanno dato l’allarme. La giovane, probabilmente, nel fare un tuffo, ha battuto la testa e ha perso i sensi, rimanendo sott’acqua per diversi minuti fino a quando non è stata trovata dai soccorritori.

La ragazza era stata soccorsa nel Lago di Garda poco dopo le 5, dopo aver rischiato di annegare ed era stata portata in ambulanza al Pederzoli in gravi condizioni. In mattinata il trasferimento a Borgo Trento, dove è deceduta.

Il dramma è avvenuto in località Pioppi. La ragazza si era tuffata nel lago e non era più riemersa. Un ispettore di Polizia, che si trovava in questi giorni con la famiglia in un campeggio di località Pioppi, dopo essere stato attirato nel sonno dalle grida disperate di un gruppo di giovani, è immediatamente intervenuto, uscendo dal suo camper. Insieme a un carabiniere della compagnia di Peschiera e a un amico della ragazza, ha iniziato a cercarla, finché la giovane è stata individuata sotto un pontile. I militari l’hanno rianimata per dieci minuti fino all’arrivo del 118 che ha proseguito con la manovra per altri 20 minuti fino a quando non è ripreso il battito cardiaco. Poi il trasferimento in ospedale.