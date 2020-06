Hong Kong. Cina respinge comunicato G7, esame legge su sicurezza nazionale

Agenpress – La Cina afferma di “respingere con forza” i commenti dei ministri degli Esteri del G7 che ieri hanno invitato Pechino a riconsiderare la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong.

In un vertice alle Hawaii con il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, il capo della diplomazia cinese, Yang Jiechi, ha detto che Pechino “si oppone con forza al comunicato diffuso dai ministri degli esteri del G7 sulle misure riguardo Hong Kong”.

Il progetto di legge sulla sicurezza nazionale tarata per Hong Kong è stato sottoposto al Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo che oggi ha avviato a Pechino la sessione di lavori che finirà sabato: lo riporta l’agenzia Xinhua. L’esame del provvedimento, non all’ ordine del giorno nei piani originari, sarebbe stato accelerato in base a quanto riportato dai media ufficiali.

La Xinhua ha poi precisato che nel provvedimento sono disciplinati i casi di sovversione, secessione, terrorismo e interferenze straniere, specificando anche le relative sanzioni.