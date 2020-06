Maltempo. Stanziati quasi 212 milioni dall’Unione europea per l’Italia ai danni causati nel 2019 in 17 Regioni

AgenPress. Il Parlamento Ue ha infatti stanziato queste all’Italia per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il Paese nel 2019.

E’ stata pertanto approvata la proposta di stanziare 279 milioni dal Fondo di solidarietà dell’Ue per far fronte ai danni provocati dal maltempo in Austria, Italia, Portogallo e Spagna nel 2019.

Come si vede la maggior parte di questi aiuti (211,7 milioni) va all’Italia, per far fronte ai “gravi danni provocati in larga parte” del Paese tra ottobre e novembre 2019 “da una serie di eventi meteorologici estremi” culminati nell’alluvione a Venezia.

Nella proposta della Commissione europea sugli aiuti si indicano “complessivamente hanno subito danni 17 regioni” italiane, “tra le quali il Veneto, il Piemonte, la Liguria, la Sicilia e l’Emilia-Romagna sono state le più colpite”.

Si sottolinea inoltre come il fondo sia “solo uno strumento di cura” e che “a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diventeranno sempre piu’ violente e frequenti”, pertanto si chiede “una riforma del Fondo nell’ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, al fine di tener conto delle future conseguenze dei cambiamenti climatici”.