L’ opinione di Roberto Napoletano. Senza Sud l’Europa non ci dà niente

Agenpress – Abbiamo i giuristi, non abbiamo la finanza, non abbiamo gli ingegneri. Siamo un Paese bloccato molto prima del Coronavirus e siamo diventati un Paese che ha deciso addirittura di mettere i ceppi intorno alle ruote della sua macchina produttiva storicamente malmessa, incapace di fare autocritica, alle prese oggi con un problema nuovo gigantesco di cui non ha responsabilità. Sadismo puro. Non siamo capaci di fare leggi di pochi articoli. Non siamo capaci di fare arrivare la liquidità dovuta in tempo reale.

Non siamo capaci di pagare la cassa integrazione a chi non l’avevamo mai pagata prima. Non siamo capaci di fare innovazione finanziaria collegando il risparmio privato alla realizzazione di infrastrutture di sviluppo che creino reddito e occupazione in modo duraturo. Non siamo capaci di organizzare la macchina della spesa pubblica per l’oggi e per il domani con livelli di decenza nell’utilizzo delle risorse.

Video del Direttore Roberto Napoletano a Porta a Porta:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/dibattito-idee/televisione/2020/06/10/video-roberto-napoletano-a-porta-a-porta-affronta-i-temi-del-piano-colao/

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/economia/2020/06/19/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-senza-sud-leuropa-non-ci-da-niente/

Video la Grande Balla

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

Video partecipazione Coffee Break:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/dibattito-idee/televisione/2020/05/22/video-roberto-napoletano-a-coffee-break-dobbiamo-riflettere-e-ripartire-insieme-nord-e-sud/

Video Basta con i regali al Nord con i soldi del Sud

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/

Alcuni Video:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/saluteeassistenza/2020/05/17/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-a-1-2-in-piu-ribadisce-la-regione-campania-viene-rapinata-ogni-anno-di-300-milioni-di-euro/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/15/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-elenca-i-numeri-dello-scippo-di-risorse-alla-sanita-campana/

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/