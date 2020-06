Usa: nella notte in più Stati si sono verificate delle sparatorie con morti e feriti

AgenPress. A Minneapolis, la città dove è stato ucciso l’afroamericano Goerge Floyd, nella notte una sparatoria ha causato un morto e 11 feriti. Secondo alcune fonti a sparare sarebbero state persone poi fuggite a piedi.

Sempre di notte ad Austin in Texas 5 persone sono rimaste ferite in una sparatoria. Non si conoscono le cause e la dinamica della dell’accadimento.

Mentre 9 feriti, di cui uno è grave, in un’altra sparatoria a Syracuse nello Stato di New York. Anche in questo caso sono ignote le cause e i responsabili.