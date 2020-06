AgenPress. Si è conclusa la seconda Web Convention di Meritocrazia Italia avente ad oggetto la “Pubblica Amministrazione ed il Merito di semplificare“; al dibattito sono intervenuti il Ministro della Funzione Pubblica: Fabiana Dadone; il Commissario straordinario alla ricostruzione: Giovanni Legnini; l’Assessore del Comune di Torino: Alberto Sacco; l’Avvocato dello Stato: Paolo del Vecchio ed il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione: Pasquale Fimiani.

Oltre 22.000 utenti hanno seguito on line l’evento, durante il quale si sono alternati anche i dirigenti del Movimento ed esperti del settore, formulando proposte concrete aventi il fine di rilanciare e migliorare la funzione della Pubblica Amministrazione, evidenziando altresì gli ostacoli derivanti da un sistema burocratico ormai obsoleto, assolutamente da rimuovere e riformare.

Un interessantissimo dibattito, moderato brillantemente dal giornalista Attlio Romita, che ha messo in risalto la vera forza del Movimento, acquisita in breve tempo grazie alla competenza messa in campo, nonché alla dedizione, passione ed amore verso tutti gli italiani. .

Come ogni convegno fino ad oggi affrontato, ancora una volta sono risultati chiari ed esaustivi gli interventi dei rappresentanti di Meritocrazia Italia: Manuela Lampitella, Max Gotta e Vincenzo Emma.

Di particolare interesse anche le parole del Direttore Scientifico della scuola di formazione politica di Meritocrazia Italia “Crea”, Antonino Raffone.

Il Movimento si pone ormai come fervido incubatore di idee e di competenze, in un costante conte- sto di confronto e di impegno con al centro la Persona ed il Merito.

Un altro grande successo come confermato dall’enorme partecipazione degli spettatori, che con la loro presenza hanno dimostrato di apprezzare sempre più il lavoro che il Movimento compie giornalmente per la rinascita del Paese.

Molto rilevanti e di spessore anche le dichiarazioni del Ministro della Funzione pubblica, che ha altresì dato indicazioni importati in linea con quanto già anticipato nei mesi scorsi dallo stesso Movimento.

L’evento si è concluso come di consueto con l’incoraggiante ed illuminante intervento del Presidente Nazionale, Walter Mauriello: “Stiamo ascoltando molto quello che ci viene detto dalle associazioni, bisogna rafforzare il sistema del silenzio assenso. Fondamentale l’idea di finire edifici già esistenti senza costruirne altri dall’inizio. Quando si parla di Burocrazia bisogna considerare che si parla di un incontro tra il cittadino e lo Stato; un incontro che avviene solo se ci sono persone giuste al posto giusto.

Il debito pubblico è diventato una scusa per molti governi. Si parla solo del debito pubblico senza guardare alle esigenze del popolo. Lo Stato sembra considerare il cittadino come colpevole a prescindere, ma quando si parla di civiltà è indispensabile che ci sia una reciproca fiducia. Molti politici fanno apparire le cose semplici come fossero difficili e ciò probabilmente solo per convenienza.

Ogni rivoluzione evapora lasciando spazio ad una nuova Burocrazia (Cit. Kafka) e ciò per sottolineare che tutti partono con le idee giuste ma poi lasciano spazio alla burocrazia.

Il nostro paese ha bisogno di una classe competente. Chi è competente aiuta il più debole; nessuno deve restare indietro. Dobbiamo creare una nuova Italia, sotto tutti i profili. Non è più tempo di sentirsi dire: io farò; gli italiani ormai vogliono sentirsi dire: io l’ho fatto.”

Il Webinar è stato registrato, e sarà possibile rivederlo sulla pagina Facebook di Meritocrazia Italia: “l’Italia che merita”.

Meritocrazia Italia ringrazia tutti coloro che hanno seguito il Webinar, e quanti con il loro personale impegno, nel pieno spirito della collaborazione più fattiva, hanno contribuito a realizzare il successo dell’evento.