Conte: “È il momento per reinventare l’Italia. Convocherò anche l’opposizione”

AgenPress. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la conclusione degli Stati generali dell’economia dichiara: “È il momento per “reinventare l’Italia” perché sia “moderna, sostenibile, inclusiva, verde”. Ma anche di pensare a misure concrete per far fronte all’emergenza come l’ipotesi di “abbassare un po’ l’Iva”.

Conte ha anche dichiarato che convocherà anche l’opposizione, vista l’apertura di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, a sedere al tavolo: dice di volerli chiamare uno ad uno per “evitare confusione e passerelle”. Ma fonti della Lega rispondono per tutti: “il centrodestra è unito e non bisogna perdere tempo, se le intenzioni di Conte saranno finalmente serie, il centrodestra si presenterà insieme”.