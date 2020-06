Figuraccia di Cancelleri (M5S), “arrivano i turisti”, ma è la nave per la quarantena dei migranti

Agenpress “Ho visto che c’è una nave ormeggiata. Questo significa che qui arrivano i turisti, significa che ci sono prospettive”. Sono queste le parole che il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri pronuncia nel corso di un punto stampa in Sicilia, in occasione della presentazione del programma di rilancio dello scalo portuale di Porto Empedocle.

Dalla nave osservata in porto dal vice ministro però non sbarcano turisti, perché, per come fatto notare dai cronisti presenti, si tratta della “Moby Zazà”, il traghetto del gruppo Onorato che è stata adibita alla quarantena dei migranti soccorsi in mare.

La nave, solitamente in rada, era rientrata in porto per accogliere i 211 migranti giunti a bordo di “Sea Watch 3”.

Proprio il sindaco grillino Ida Carmina, in seguito all’ennesimo sbarco ha lanciato ieri l’allarme: “Le navi delle Ong stanno facendo i taxi del Mediterraneo. È necessario che lo Stato e l’Europa ci aiutino a sostenere il peso dell’accoglienza perché tutti i migranti, sia quelli sbarcati a Lampedusa che quelli soccorsi in acque internazionali, passano da Porto Empedocle. Abbiamo bisogno di aiuto”, è stato l’appello lanciato dalla prima cittadina.

Nel video – girato da Agrigento Notizie – l’esponente del M5s si mostra soddisfatto per la presenza di una imbarcazione, a suo dire segnale di una ripartenza per il settore turistico. Ma a differenza di quanto sostiene il viceministro, a bordo non c’è nessun turista perché quella è la Moby Zazà, la nave da crociera usata per la quarantena dei migranti soccorsi in mare, come misura di contenimento del contagio da Coronavirus.