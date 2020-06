Jobs act. Corte Costituzionale boccia tfr licenziamento

Agenpress – L’importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio è incostituzionale, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale. La Corte ha così esaminato le questioni di costituzionalità sollevate dai tribunali di Bari e di Roma. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.