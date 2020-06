Coronavirus. Fauci, vaccino a tutti per immunità di gregge. Educare le persone

Agenpress – il Dr. Anthony Fauci afferma che si “accontenterebbe” di un vaccino Covid-19 che è efficace dal 70% al 75%, ma che questa protezione incompleta, unita al fatto che molti americani dicono che non riceveranno un vaccino contro il coronavirus, rende “improbabile” che gli Stati Uniti raggiungano livelli di immunità sufficienti a reprimere l’epidemia.

L’immunità di gregge si verifica quando una proporzione sufficiente di una popolazione è immune da una malattia infettiva, sia attraverso una precedente malattia o vaccinazione, in modo tale da diffondersi da persona a persona.

Con il sostegno del governo, tre vaccini contro il coronavirus dovrebbero essere studiati in studi clinici su larga scala nei prossimi tre mesi.

“Il meglio che abbiamo mai fatto è il morbillo, che è efficace dal 97 al 98%”, ha dichiarato Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Malattie infettive. “Sarebbe meraviglioso se ci arrivassimo. Non credo che lo faremo. Mi accontenterei di un vaccino efficace [a] 70, 75%.”

Fauci ha osservato che “esiste un sentimento generale anti-scienza, anti-autorità e anti-vaccino tra alcune persone in questo paese – una percentuale allarmante di persone, d ato il potere del movimento anti-vaccino, “abbiamo molto lavoro da fare” per educare le persone sulla verità sui vaccini.

Fauci ha dichiarato, inoltre, che il governo ha un programma di educazione ai vaccini per contrastare i messaggi anti-vaccino. “Al momento abbiamo un programma che sarà ampio nel raggiungere la comunità”, ha detto. “Potrebbe non piacere a una persona del governo in giacca e cravatta come me glielo dico, anche se glielo dirò. Hanno davvero bisogno di vedere persone con cui possano relazionarsi nella comunità – personaggi sportivi, eroi della comunità, persone che guardano in alto per.” Ma non vi è alcuna indicazione che un tale programma sia in atto.

“Sarebbe stupendo se arrivassimo a quel punto, ma non penso che ci arriveremo. Mi accontenterei di un vaccino efficace al 70-75%”, ha aggiunto. Secondo un sondaggio realizzato dalla Cnn il mese scorso, un terzo degli americani non ha intenzione di vaccinarsi, anche se il vaccino sarà disponibile a un costo contenuto. Per questo, Fauci ritiene “improbabile” che un vaccino efficace al 70-75% somministrato solo a due terzi della popolazione possa dare l’immunità di gregge al Paese contro il nuovo coronavirus.