L’ opinione di Roberto Napoletano. La partita nascosta del Mes

Non è quella politica tra Cinque Stelle e Pd, ma il tentativo di ripetere lo scippo della spesa storica a danno del Sud nella sanità. Il Governo dica sì ma chieda che vengano ispettori europei e si rivolga se necessario alla Consulta. Non è possibile che i fondi comunitari per fare gli ospedali al Sud vadano a coprire i disavanzi del Nord determinati dal venir meno del turismo sanitario

AgenPress. Un Mes che replichi al quadrato lo scippo della spesa storica fa paura. Non serve al Paese anzi lo frantuma per sempre. Non siamo affatto provocatori, ma prima di prendere iniziative pubbliche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, deve prendere l’impegno che il governo di cui è azionista di peso chieda l’intervento degli ispettori europei per vigilare su come e dove verranno collocate le risorse.

Non se ne può più di questa doppia, tripla morale per cui, da un lato, si prende atto che con la distorsione della spesa storica si sono violati i diritti di cittadinanza sanitaria (pro capite al Nord vanno 76,7 euro, al Sud 24,7) e, dall’altro, si vogliono riproporre gli stessi criteri tanto iniqui quanto miopi per la riallocazione regionale degli investimenti in sanità che l’Europa ci finanzierebbe a tassi favorevolissimi non per coprire i buchi determinati dal venire meno del turismo sanitario nelle regioni del Nord ma per riequilibrare strutturalmente l’offerta ospedaliera pubblica. Per la Sinistra padronale è arrivato il momento della verità.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/politica/2020/06/30/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-la-partita-nascosta-del-mes/