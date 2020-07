Cane antidroga salva un piccolo riccio di terra incastrato tra i binari

AgenPress – Storia a lieto fine per un piccolo riccio di terra salvato da un cane antidroga ella Polizia di Bari evitando che rimanesse schiacciato.

Il pastore tedesco Zatlan ha condotto gli agenti del Team Cinofili della Questura, in servizio per controlli alla stazione Bari Centrale, fino al passa ruota di un carrello semovente, dove si era nascosto il riccio che è una specie protetta e dopo essere stato messo al sicuro dagli agenti, è stato affidato al Settore Faunistico del Centro Recupero Animali Selvatici della Regione Puglia. Poco prima, durante il servizio, la squadra cinofila e la Polfer avevano fermato nel sottopasso pedonale una ventenne pugliese che, segnalata dal cane antidroga, aveva cercato di allontanarsi velocemente: nello zaino aveva 15 dosi di marijuana pronte per la vendita e, con precedenti di polizia, è stata denunciata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.