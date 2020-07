Giacono Portas (Leader dei Moderati): se riparte il turismo, riparte il lavoro e l’economia

AgenPress. “Bisogna dare aiuti concreti al settore del turismo che ne esce con le ossa spezzate, molte strutture non hanno riaperto e chissà se mai riusciranno a farlo; molti imprenditori annaspano per non morire, il governo ha fatto troppo poco per questo settore, serve annullare le tasse per tutto il 2021, perché non hanno colpa se c’è stato il Coronavirus, noi abbiamo l’obbligo di aiutarli.

Se riparte il turismo in automatico riparte il lavoro e l’economia, è una catena, ma se non diamo la possibilità di ripartenza rischiamo una crisi senza precedenti.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).