Fontana di Trevi a numero chiuso per il Giubileo

AgenPress. Questa settimana ha preso avvio la manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi. Durante i lavori, sarà circondata da pannelli trasparenti, ma entro un mese verrà installata una passerella a ‘ferro di cavallo’ all’interno della vasca, consentendo ai visitatori di godere di una visuale inedita.

L’accesso alla passerella sarà contingentato, fungendo così da prova generale per l’ingresso a numero chiuso che sarà introdotto al termine dei lavori, in tempo per il Giubileo.

In una fase successiva, si valuterà anche l’introduzione di un “piccolo contributo” economico per l’ingresso.