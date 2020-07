Roma, Politi (Lega): “Raggi è senza vergogna”

AgenPress. “Nel chiedere alla Lega di lasciare pulita Piazza del Popolo, Virginia Raggi, ha toccato il punto più basso. La città annega nella spazzatura, in quattro anni non è stata capace neanche di dar vita ad un nuovo impianto, ed ora, non potendo criticarci nel merito, lancia una serie di invettive senza senso.

L’unica iniziativa del suo mandato è stata quella di provare a fare una nuova discarica a Monte Carnevale. Se i romani non dovessero pagare la sua inadeguatezza, le azioni sue e della maggioranza a 5 stelle, sarebbero tutti da iscrivere in un registro comico. Noi Piazza del Popolo l’abbiamo pulita, ora aspettiamo che lei pulisca la città. Può sempre utilizzare uno delle migliaia di monopattini con i quali ha riempito la città, raccontando che erano il futuro della mobilità cittadina”.

Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.