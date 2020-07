AgenPress. E’ morto Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale. Aveva 93 anni. Lo ha annunciato il figlio Alessandro.

“Ne do comunicazione pubblica, nel ricordo della figura integerrima e coerente di uomo politico e avvocato. La sua lotta per i diritti ed il Diritto non ha conosciuto sosta fino agli ultimi giorni“.