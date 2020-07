Vaccino, Speranza: l’Italia con i suoi cervelli al centro della sfida mondiale

AgenPress. “L’Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e suoi uomini, è al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino e sarà questa la vera soluzione che il mondo aspetta. È bello che ci siano realtà importanti del nostro Paese, frequentate da donne e uomini che hanno studiato qui e che lavorano qui, che possono dare una mano vera per raggiungere questo obiettivo strategico. L’Italia c’è ed è in campo con le sue energie, per vincere la sfida del vaccino”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, stamani in visita a Castel Romano, al centro di ricerca Reithera.