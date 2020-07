L’opinione di Roberto Napoletano. La miccia è accesa, può esplodere tutto

Siamo paralizzati nella scuola e nella pubblica amministrazione dove i sindacati proteggono lo stipendio “in vacanza” di docenti e statali. Vogliamo estromettere i Benetton e rischiamo di estromettere Atlantia facendo fallire nel frattempo Autostrade per l’Italia, condannando a un bagno di sangue migliaia di risparmiatori e facendo perdere la credibilità all’Italia

AgenPress. Stiamo “uscendo” dal G8 senza saperlo e siamo ultimi praticamente in tutto. Passa il tempo e non succede nulla. Siamo alla deriva irrazionale del Paese immobile che è la sua ibernazione. Il decreto Semplificazioni salvo intese è di 48 articoli, quello che arriva alla bollinatura è di 64 più l’entrata in vigore che fa 65. Ovviamente allungheremo i tempi e non li ridurremo. Siamo paralizzati nella scuola e nella pubblica amministrazione dove i sindacati proteggono lo stipendio “in vacanza” di docenti e statali. La cassa integrazione in deroga non arriva.

Vogliamo estromettere i Benetton e rischiamo di estromettere Atlantia facendo fallire nel frattempo Autostrade per l’Italia e condannando a un bagno di sangue migliaia di risparmiatori. Rischiamo di dovere riempire di soldi i Benetton colpevoli senza possibilità di appello di avere scelto un management totalmente inadeguato e di avere sacrificato sull’altare della rendita il valore assoluto dell’investimento in sicurezza.

Rischiamo di fare saltare ventimila posti di lavoro e di sottoporre i successori al governo della Repubblica italiana a dovere fare fronte con moneta contante al rischio di una class action dei piccoli azionisti.

