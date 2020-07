Migranti, Fapi: “Sicilia non è capo profughi, si rischia chiusura imprese turistiche”

AgenPress. “La Sicilia non può trasformarsi nel più grande campo profughi europeo. Sui migranti è necessario un intervento responsabile del Governo. Con il Covid-19 ancora in circolazione non è possibile fare giungere le navi dei migranti in Sicilia senza applicare i dovuti protocolli di quarantena per l’accoglienza”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“L’Isola – aggiunge Sciotto – vive economicamente anche grazie al turismo estivo che quest’anno ha gia’ subito pesanti ritardi dovuti all’emergenza sanitaria, pertanto chiediamo al Governo di fare grande attenzione all’arrivo dei barconi che potrebbero portare anche ad un ritorno del virus, rischiando la chiusura di tante imprese turistiche per mancanza di vacanzieri”, conclude Gino Sciotto.