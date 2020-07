Migranti, Saviano: “Il silenzio di Zingaretti è il silenzio di chi vanta crediti da bestia buona”

AgenPress. Nei giorni dell’indignazione per la foto che ritrae l’ennesimo cadavere nel Mediterraneo, io mi rivolgo al segretario del Pd Nicola Zingaretti che avrebbe dovuto spiegare — già da tempo! — perché il suo partito ha tradito il voto dell’Assemblea nazionale del Pd sul rifinanziamento degli aguzzini libici: a febbraio, all’unanimità si era votato contro.

Diranno: siamo sulla buona strada, abbandonare la Libia a se stessa sarebbe una tragedia umanitaria anche maggiore. Diranno: con il tempo faremo di più.

Ma l’Italia finanzia quelli che ormai sappiamo essere lager libici (anche Papa Francesco li ha definiti così) dai tempi dell’accordo Berlusconi-Gheddafi, ovvero dal 2008, di quanto tempo ancora hanno bisogno per capire che la prassi che hanno trovato per bloccare migranti non funziona? Che è disumana? Che finanzia i trafficanti di esseri umani?