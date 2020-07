Ue, Portas (Leader dei Moderati): Si può sapere a che gioco stanno giocando i grillini?

AgenPress. “Mi domando cosa voglia davvero Movimento 5 stelle, i loro giochetti iniziano a stufare. Hanno festeggiato il “successo” ottenuto dal Premier Conte per il Recovery Fund, che tutti sappiamo prevede delle condizionalità, poi però votano contro il Mes fondi a tasso zero per la nostra sanità, che dovrebbe essere la priorità del Paese, visto la dura prova affrontata durante l’emergenza sanitaria.

L’Italia non ha bisogno dei giochetti stupidi dei pentastellati, ha bisogno di concretezza, serietà, ma soprattutto ha bisogno di fondi, quindi ha bisogno del Mes.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).