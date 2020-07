Recovery Fund, Fapi: “Si apre stagione di ripresa economica”

AgenPress. “Destinare 83 miliardi per il Sud è una scelta politica coraggiosa e merita di essere sostenuta. Siamo al cospetto di un’occasione storica che non deve essere sprecata, ma utilizzata al meglio per colmare il gap tra il nord ed il sud del Paese”. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Completare le grandi opere, – aggiunge il leader della Fapi – consente alle imprese di guardare al futuro con rinnovata fiducia, programmare nuovi investimenti e contribuire alla crescita occupazionale del Paese. Si apre una stagione di ripresa economica e sociale che l’Italia attende da anni”.