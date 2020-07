Autostrade, Pastorino (Leu): Tempi rapidi per risarcimenti in Liguria, auspico annuncio Conte il 3 agosto

AgenPress. “Nell’incontro di oggi con il comitato ‘Salviamo Genova e la Liguria’, ho condiviso, con altri parlamentari di diversi schieramenti, le richieste avanzate in merito alla situazione della rete autostradale. Le istanze del comitato, infatti, rappresentano un impegno per chi rappresenta i cittadini negli organismi istituzionali. Occorre individuare lo strumento parlamentare più veloce per arrivare al risarcimento danni necessario a tutelare l’economia e l’occupazione del territorio. Servono risposte in tempi rapidi”.

Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Il mio auspicio – aggiunge Pastorino – è che già il 3 agosto, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte a Genova, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa annunciare una misura in tal senso. Si tratta di una priorità assoluta. E in questo caso, come testimoniato dall’incontro di oggi con i rappresentanti del comitato, è una sfida che accomuna forze politiche anche diverse. Un’azione simile è stata fatta con il decreto Genova, che ha messo insieme forze produttive, sociali e politiche per raggiungere un risultato comune”.