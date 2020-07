Adinolfi: “Fontana? Se penso al caso mascherine nel Lazio ho la sensazione dei due pesi e due misure”

AgenPress. Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Ho la sensazione dei due pesi e delle due misure –ha affermato Adinolfi-. Io vivo nel Lazio e ho visto da vicino la vicenda delle mascherine acquistate da Zingaretti o la vicenda Parnasi. Ho l’impressione che su molte cose ci sia interesse ad alzare la levetta del volume e su altre ad abbassarla, chi riesce a gestire la levetta del volume vince.

I fatti ci sono per tutti, vorrei capire perché su alcuni c’è questo clamore e su altri no. Penso che Fontana in questo momento è un vaso di coccio tra i vasi di ferro e vedo le iene affacciarsi. E’ come se ci fosse un’onda che a un certo punto diventa così forte che ciò che leggiamo non è la priorità, ma ciò che ci fanno leggere”.