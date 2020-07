Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sbarchi vera emergenza”

AgenPress. “Il premier Conte intende prorogare lo stato di emergenza al 31 Ottobre. Al riguardo autorevoli docenti ed esperti di diritto costituzionale, su tutti il prof. Cassese, dissentono ritenendo che sia ingiustificato in fatto e sbagliato in diritto.

Occorre al più presto, invece tornare alla normalità politica e costituzionale, pur nella dovuta cautela e responsabilità. Invece, la vera emergenza sin qui non affrontata a dovere è quella degli sbarchi di migranti, specie in Sicilia, ondata che rischia di creare problemi di sicurezza e salute pubblica”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò