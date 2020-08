Coronavirus. Salgono ancora i contagi, 384. I decessi sono 10, il doppio di ieri

AgenPress – Il bollettino diffuso dal ministero della Salute oggi mercoledì 5 agosto 2020 rileva che rispetto alla giornata di ieri si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio del 4 agosto che ha visto 5 decessi. Resta stabile (41) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria è di 35.181. Aumenta anche il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, pari a 56.451.

L’unica regione in cui ci sono stati zero nuovi casi di Covid-19 è la Valle d’Aosta. Nel frattempo nel mondo le morti registrate relative al coronavirus sono oltre 700mila dall’inizio dell’emergenza sanitaria.