Florida. La polizia arresta un bambino di 8 anni. Polsi troppo piccoli per le manette

Parte del filmato del bodycam della polizia di Key West dell’arresto del dicembre 2018 è stato rilasciato lunedì dall’avvocato per i diritti civili Ben Crump, che rappresenta la madre del ragazzo.

Martedì ha intentato una causa federale, sostenendo che gli ufficiali hanno usato la forza eccessiva, che i funzionari scolastici non sono intervenuti e che la città e il distretto scolastico hanno violato l’Americans with Disabilities Act.

Ma in una dichiarazione al Miami Herald lunedì, il capo della polizia di Key West Sean T. Brandenburg ha detto che i suoi ufficiali non hanno fatto nulla di male e che hanno seguito le procedure operative standard.

La madre, Bianca N. Digennaro, ha dichiarato martedì in una conferenza stampa di Zoom che suo figlio è stato arrestato, portato in prigione, prese le impronte digitali, tamponato con il DNA e che quel giorno è stato scattato la foto segnaletica.

Il ragazzo – che era alto 3 piedi e mezzo e pesava 64 libbre, ha detto Crump – è stato accusato di batteria criminale. Sua madre ha combattuto il caso in tribunale per nove mesi fino a quando un pubblico ministero ha archiviato le accuse.

Crump, Devon Jacob e Sue-Ann Robinson rappresentano Digennaro nella causa.

“Questo è un esempio straziante di come i nostri sistemi educativi e di polizia addestrino i bambini a essere criminali trattandoli come criminali – se condannato, il bambino in questo caso sarebbe stato un criminale condannato a otto anni”, ha detto Crump in una dichiarazione . “Questo ragazzino è stato deluso da tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questo orribile incidente.”

Jacob, l’avvocato di Digennaro, ha detto che il commento del capo secondo cui si trattava di un arresto standard era proprio il problema.

“Questo è il problema. Ecco perché abbiamo questa causa. Questo finirà con questo contenzioso”, ha detto.

Val E. Winter, assistente capo dello stato della contea di Monroe, ha dichiarato in una e-mail che è stata condotta una valutazione della salute mentale sul ragazzo, in collaborazione con il suo avvocato, e che ha stabilito che era nel migliore interesse del bambino respingere le accuse, sulla base di età e valutazione mentale.

Il caso è stato archiviato una volta che l’ufficio ha ricevuto la conferma dei servizi sulla base del rapporto del medico, ha detto Winter.

Il distretto scolastico della contea di Monroe ha rifiutato di commentare. La scuola elementare non ha risposto a una richiesta di commento. L’insegnante non è stato in grado di essere raggiunto.