Cozzolino (PD): Covid, le famiglie siano responsabili dando esempio, non possiamo permetterci un altro lockdown

AgenPress. “In questo momento si parla di nuovo di blocchi in alcune regioni (come in Puglia e Calabria), di chiusure dei locali notturni, di casi di ritorno dalle vacanze alle estero, …. faccio un appello alle famiglie perché siano responsabili.” Scrive sul suo profilo l’eurodeputato Andrea Cozzolino.

“Non possiamo permetterci un altro lockdown, le famiglie siano le prime a convincere le proprie figlie, i propri figli a scegliere di rimanere in Italia per le ferie e a tenere comportamenti responsabili anche fuori casa. Non cambia la vita di nessuno se per un anno dobbiamo fare un po’ di attenzione, e evitare luoghi troppo affollati. Siamo responsabili, diamo il buon esempio, insieme ce la faremo ” conclude Cozzolino.