Fase 3, Fabrizio Cicchitto (ReL): consentire la riapertura delle discoteche è stato un errore

AgenPress. “Il governo va sottoposto a critiche di segno opposto a quelle sferrate da un centrodestra sempre più irresponsabile: il governo non doveva consentire l’apertura delle discoteche dove il distanziamento è impossibile e l’uso delle mascherine del tutto problematico; doveva vietare i viaggi a Malta, in Croazia, in Grecia e in Spagna; doveva costruire comunque un sistema di tamponi negli aeroporti, dove allo stato Fiumicino si difende mentre come al solito in Lombardia la situazione è catastrofica.

Dovrebbe accettare subito il MES. Nel centrodestra Salvini gioca col fuoco mettendo l’Italia a repentaglio con le sue posizioni e con i suoi comportamenti irresponsabili anche sulle mascherine mentre cavalca tutte le proteste anche quella delle discoteche. Quanto a Forza Italia in nome della coalizione per le Regionali, sta sacrificando le sue posizioni responsabili sull’Europa, sul Mes, sullo stesso contagio.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).