Fase 3, Silvestroni (Fdi): che vergogna, partite Iva penalizzate

AgenPress. “Oggi per le partite Iva doveva essere il giorno della speranza ma il governo di poltronari PD e 5 Stelle lo ha fatto diventare il giorno della paura. Senza il taglio delle tasse né ulteriori proroghe le Partite Iva oggi pagano il saldo e anche l’assurdo acconto delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%.

In Italia con l’emergenza Covid si scappa dalle carceri, dai centri di accoglienza anche se positivi, ma non dai i versamenti Irpef, INPS ed IVA. Se produci reddito e sei italiano per questo governo di incapaci e inabili al lavoro sei un pericolo.” L

Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.