Coronavirus. Record nel Lazio, nelle ultime 24 ore 215 nuovi positivi, mai così tanti

Sono 215 i nuovi casi, un vero record nei numeri sull'emergenza sanitaria mai registrato da marzo.

Il problema è che molti dei nuovi positivi (il 45% con 97 casi) è rappresentato da persone che sono rientrate in regione dalle vacanze soprattutto in Sardegna. Per lo più si tratta di giovani e persone asintomatiche. Questo il quadro descritto dai dai diffusi.

E proprio gli asintomatici sono il vero problema ora secondo l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. L’azione necessaria da mettere in campo è quella di “bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare” ha detto D’Amato che si è rivolto direttamente ai giovani.

Per loro un appello: quello di fare attenzione ai familiari e alle persone più care: “Se siete in attesa dell’esito del referto è opportuno rimanere isolati e non avere frequentazioni – ha chiosato l’assessore – Non sentitevi invincibili perché il virus è subdolo e può creare seri problemi a voi e i vostri cari”.